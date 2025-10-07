В США допустили роспуск парламента Франции после ухода премьера Лекорню

Отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню загнала президента страны Эммануэля Макрона в угол, ему придется распустить парламент. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Издание отмечает, что если Лекорню не справится со своей последней задачей — провести переговоры с политическими партиями, то Макрону придется распустить парламент, что может привести к росту поддержки крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на следующих выборах.

На протяжении десятилетий Франция функционировала либо при явном большинстве в парламенте, которое поддерживало президента, либо при явном большинстве, выступающим против главы государства. Однако сегодня Национальная ассамблея (парламент — прим. ред.) разделена на три фракции: правых националистов, левых и ультралевых, а также провластных центристов, чья преданность Макрону постепенно снижается, говорится в статье.

По мнению автора, все это привело к тому, что во Франции за 21 месяц сменилось уже пять правительств и воцарился хаос.

6 октября Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял.

Таким образом срок пребывания Себастьена Лекорню на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Лекорню был назначен премьер-министром 9 сентября после того, как Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству тогдашнего премьера Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.