Трамп заявил, что спас TikTok и теперь молодые американцы перед ним в долгу

Президент США Дональд Трамп заявил, что спас TikTok и теперь молодежь перед ним в большом долгу. Об этом он сказал в своем новом видеоролике в TikTok. "Всем молодым людям . Я спас TikTok. Так что вы в большом долгу передо мной", - заявил американский лидер. Он обратился к молодым людям из Овального кабинета и напомнил, что однажды кто-то из них будет сидеть на этом месте. Это первое видео, опубликованное на странице Трампа с ноября прошлого года. Предыдущий ролик был посвящен выборам президента США и появился в аккаунте 5 ноября, в день всеобщего голосования. 25 сентября Трамп утвердил сделку о переходе TikTok в США под контроль совместного предприятия. Согласно указу, теперь TikTok будет контролироваться представителями США и "больше не будет контролироваться каким-либо иностранным противником", поскольку прежнему владельцу социальной сети, компании ByteDance Ltd. и ее филиалам, теперь будет принадлежать менее 20% его акций.