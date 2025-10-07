Выдвинутые властями Литвы условия для снятия санкций с России невыполнимы, и Вильнюсу стоит задуматься о последствиях проводимой политики и решить внутренние проблемы в стране. Об этом заявил «Царьграду» политолог Юрий Кот.

Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила о том, что санкции в отношении России и Белоруссии не будут сняты до восстановления территориальной целостности Украины и «полного возмещения убытков».

По словам политолога Юрия Кота, такая риторика - не частная инициатива Вильнюса, а проявление «консолидированной позиции русофобов» в Европе, однако от санкций «хуже становится тем, кто их вводит», а не России.

При этом властям прибалтийских стран стоит задуматься о решении демографических и экономических проблем, а также проблемы потери национальной самобытности, уверен эксперт.

«Согласно Конвенции прав и свобод человека, любой народ имеет право на восстание против произвола власти. А там власти творят произвол. И в той же Литве произвол абсолютный, когда людей лишают гражданства только потому, что они являются русскими. Поэтому этот процесс неостановим», - констатировал Юрий Кот.

Он также отметил, что если политика «нынешних властителей дум в Европе» не изменится, то их просто сменит само население.