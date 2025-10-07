Беспилотники над странами Европы запускают представители Главного управления разведки (ГУР) Украины совместно с западными спецслужбами. Об этом aif.ru заявил генерал-майор Владимир Попов.

«Провокации с дронами над Данией, Польшей и Румынией готовились совместно ГУР Украины со спецслужбами этих государств», — подчеркнул он.

По словам Попова, такие провокации нужны для того, чтобы «напрячь население» и изменить позицию граждан, кто еще «колеблется» относительно российско-украинского конфликта.

Bild: в аэропорту Мюнхена установили лазерное устройство у ВПП из-за БПЛА

К концу сентября в небе над аэропортами скандинавских стран начали появляться беспилотники. По этим причинам закрывались воздушные гавани Осло, Копенгагена, Ольборга и нескольких других городов Дании и Норвегии.

Некоторые политики Европы бездоказательно обвинили в инцидентах Россию. 2 октября президент РФ Владимир Путин пошутил, что больше не будет отправлять дроны в европейские страны.

В ночь на 3 и 4 октября аэропорт Мюнхена временно прекращал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате были отменены десятки запланированных рейсов. Позже полиция установила на северном крае взлетно-посадочной полосы аэропорта лазер и радар, чтобы измерять расстояние до беспилотников.