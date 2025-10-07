Трамп подтвердил, что рэпер P. Diddy просил его о помиловании

Президент США Дональд Трамп заявил, что рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) просил его о помиловании.

Об этом пишет ТАСС.

«Многие люди просили меня о помиловании. Я называю его Пафф Дэдди (один из творческих псевдонимов Комбса — прим. ТАСС), он просил меня о помиловании», — сказал президент журналистам в Белом доме.

Президент не раскрыл других подробностей и не ответил, готов ли помиловать Комбса.

Портал TMZ со ссылкой на источники пишет, что просьбу о помиловании передал знакомый Комбса, который обсуждал этот вопрос с сотрудником Белого дома «с прямым доступом к Трампу».

P. Diddy дали четыре года и два месяца заключения за транспортировку людей для занятия проституцией.

В начале марта против музыканта подали четыре иска по обвинению в сексуальном насилии были поданы. Одна из подавших иски женщин утверждала, что подверглась насилию, когда была участницей реалити-шоу на канале VH1, где соревновалась за должность помощника Комбса. Кендра Хаффони утверждала, что во время реалити-шоу в конце 2000-х Комбс опоил ее и принудил к действиям сексуального характера. Другие трое истцов также заявили, что Комбс опоил их.

В апреле сообщалось, что P.Diddy предъявили новые обвинения — в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и организацию проституции. Рэпер их отверг.