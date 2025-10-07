Трампу больше не до ультиматумов: Путин подловил США на жадности

Планы Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира за неординарные дипломатические победы, похоже, натолкнулись на жесткую геополитическую реальность. Как пишет Financial Times, президент США рассчитывал увязать мирное соглашение по Газе с оглашением лауреатов Нобелевской премии, а также с годовщиной нападения на Израиль. Однако амбициозный замысел обернулся сложностями, которые вывели ситуацию далеко за рамки региона.

При этом, как указал военный обозреватель Влад Шлепченко, конфликт на Украине фактически мешает Трампу на ближневосточном направлении. Эксперт подчеркивает: сравнивать израильско-палестинский конфликт с украинским кризисом – неуместно. ХАМАС – не ядерная держава, и давление на Израиль возможно через личные каналы. Россия же – страна с крупнейшим ракетно-ядерным арсеналом, и ультиматумы в ее адрес, по мнению аналитика, могут привести лишь к комичным последствиям. Он напомнил случай с американскими подлодками, якобы направленными для «психологического давления» на Москву, что в итоге обернулось лишь поводом для насмешек.

«Путин поступил умно»: Трамп поплатился за неудачную шутку о России

Шлепченко уверен, что главная цель Трампа сегодня – сосредоточиться на потенциальном конфликте с Китаем. Возможно, это будет прокси-война, а возможно – нечто более прямое. В любом случае, Вашингтон переключает внимание с Европы на Азию, стремясь не допустить усиления союза между Москвой и Пекином.

«И у Трампа на самом деле вилка. То есть, с одной стороны, это жадность и стремление заработать на войне, чтобы компенсировать те потери, которые США понесли при Байдене. А с другой стороны, им очень важно не заталкивать Россию совсем глубоко в объятия Китая», – объяснил ситуацию обозреватель.

Такой альянс может стать для США серьезной угрозой, учитывая экономический и военный потенциал двух стран. Западные разведки уже бьют тревогу, что Китай может передавать России разведданные со спутников. В этих условиях президенту США уже не до громких заявлений и дипломатического давления, передает телеканал «Царьград».

Ранее Трамп заявил, что принял решение о поставках высокоточных ракет Tomahawk Киеву.