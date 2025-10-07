Пока вы спали: Трамп о поставках Tomahawk и реакция Польши на слова Меркель о СВО

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk. Однако американский лидер хочет понять, как Украина планирует их использовать, пишет РИА Новости.

"Да, я уже принял решение, в общем-то... Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят", — сказал Трамп журналистам.

При этом президент США вновь заявил, что не хочет видеть эскалации конфликта на Украине.

Орбан: Венгрия не обязана поддерживать вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не обязана поддерживать вступление Украины в Евросоюз. Он отметил, что Киев не заставит Будапешт изменить свою позицию с помощью шантажа, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию главы правительства в социальной сети Х.

"У Венгрии нет моральных обязательств поддерживать вступление Украины в ЕС. Ни одна страна никогда не добивалась вступления в Европейский союз путем шантажа, и на этот раз такого не произойдет", - написал Орбан.

Премьер-министр отметил, что решение о членстве в Евросоюзе должно приниматься участниками сообщества единогласно.

Глава МИД Финляндии выступила с дерзкими нападками на Россию

По мнению главы МИД Финляндии Элина Валтонен, своими действиями Россия якобы нарушает каждый из десяти принципов Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом Валтонен заявила во время выступления на конференции Варшаве, пишет РИА Новости.

"Своими действиями Россия нарушает каждый из десяти Хельсинкских принципов — тех самых принципов, в разработке которых она принимала участие 50 лет назад", — сказала глава МИД.

СМИ: заявление Меркель об СВО вывело из себя Польшу

Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель обернулись дипломатическим скандалом между Варшавой и Берлином. Речь идет о заявлении, в котором Меркель высказалась о роли Польши и стран Прибалтики в начале специальной военной операции на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

"Вмешательство госпожи Меркель вызвало ярость в Польше, поскольку один из бывших премьер-министров (Матеуш Моравецкий — Прим. Ред.) предположил, что ее благодушие по отношению к России нанесло серьезный ущерб европейской безопасности", — говорится в публикации.

Издание отмечает, что немецко-польские отношения уже напряжены из-за спора по поводу безопасности границы, который был спровоцирован правительством Германии из-за миграционного кризиса.

В Словакии объявили о первом пакете помощи Украине при Фицо

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Словакия предоставит Киеву первый пакет военной помощи. Речь идет о пяти машинах для разминирования Bozena, другой технике и инженерном оборудовании, пишет ТАСС со ссылкой на публикацию министра в Telegram-канале.

"Словакия безвозмездно предоставит Украине инженерную и строительную технику, в частности пять машин для разминирования Bozena, транспорт, средства медицинской эвакуации", - сообщил Шмыгаль после подписания в Киеве соответствующего соглашения.

Он также отметил, что Словакия работает над новым, пятнадцатым пакетом поддержки для Украины.