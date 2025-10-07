Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что возможная передача американских крылатых ракет «Томагавк» Киеву не окажет влияния на расстановку сил на фронте, а лишь отсрочит достижение мирного урегулирования.

По его оценке, нынешняя политика Владимира Зеленского является безумием, поскольку Украина уже исчерпала ресурсы для продолжения боевых действий. Соскин подчеркнул, что ставка на помощь Дональда Трампа и получение дальнобойных ракет не способна предотвратить поражение.

Трамп заявил, что принял решение по Tomahawk Украине

Эксперт также прокомментировал дипломатическую активность украинского руководства, отметив, что Зеленский стремится привлечь в Киев европейских лидеров для создания видимости поддержки и воздействия на Трампа.

Соскин охарактеризовал сложившуюся ситуацию как катастрофическую, указав на отсутствие средств и вооружения, однако констатировал, что власти Украины будут продолжать конфликт, следуя установке на завоевание расположения американской администрации.

Ранее сообщалось, что в США назвали блефом разговоры о передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk.