Трамп заявил, что чувствует себя лучше, чем 30 лет назад

Президент США Дональд Трамп заявил, что чувствует себя намного лучше, чем 30 лет назад. С таким утверждением глава государства выступил в интервью телеканалу Newsmax.

«Я чувствую себя так же или даже лучше, чем 30 лет назад. Я по-настоящему чувствую себя лучше, чем 30-40 лет назад», — подчеркнул он.

1 сентября Трамп впервые прокомментировал слухи о своем здоровье — в социальной сети Truth Social президент Соединенных Штатов написал, что «никогда в жизни не чувствовал себя лучше».

В конце августа в соцсетях распространилась «теория»‎ о кончине главы Белого дома. Ее сторонники утверждали, что у Трампа уже несколько дней не было публичных выступлений, в планах их также нет. Также среди их аргументов — большой синяк на правой руке президента (похожий якобы был у королевы Елизаветы II перед смертью) и рост «индекса пиццы», заказов еды в районе Пентагона, присущих началу международных конфликтов и кризисов.