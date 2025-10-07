США могут получить серьезные последствия из-за давления на Турцию

США давят на Турцию, чтобы та изменила свою позицию по украинскому конфликту. Но при этом Штаты могут зайти так далеко, что получат обратный эффект, считает политолог Мехмет Сейфеттин Эрол, передает РИА Новости.

«С первых дней Анкара последовательно выступает за обеспечение безопасности и мира в своем регионе, особенно в ближайшем окружении. Именно с этой позиции Турция внесла признанный обеими сторонами и международным сообществом вклад в вопросы безопасности Черного моря и реализацию «зернового коридора», — отметил аналитик.

В Турции обвинили США в двойных стандартах

В ходе встречи президента США Дональда Трампа с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом прошло обсуждение совместных действий пол урегулированию конфликта на Украине. Переговоры состоялись в Белом доме.

Эрол отметил, что Трамп надеется на изменение турецкой позиции. Но, уверен аналитик, Анкара будет решительна в этом вопросе.