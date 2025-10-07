В заявлении Зеленского заметили необычную деталь

Финская газета Iltalehti обратила внимание на то, что Владимир Зеленский, публично благодаря государства, оказывающие военную поддержку Украине, намеренно не упомянул Финляндию. Как отмечает издание, Хельсинки отсутствовал в списке стран, перечисленных украинским лидером.

По мнению Iltalehti, вероятной причиной такого демонстративного игнорирования стал отказ Финляндии от участия в летнем пакете помощи Украине, инициированном Дональдом Трампом.

В материале напоминается, что ещё в августе министр обороны Финляндии Антти Хяккянен пояснял, что страна не может присоединиться к этой программе, поскольку её условия предусматривают направление средств на закупки исключительно у американской оборонной промышленности. Хяккянен подчеркивал, что Финляндия фокусируется на таких мерах поддержки, которые одновременно помогают Украине и укрепляют национальный оборонный потенциал, а также поддерживают местный бизнес.

Ранее сообщалось, что военная помощь от Латвии превратилась в товар на украинских интернет-площадках.