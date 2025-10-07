Украинцы начали продавать на сайтах с объявлениями сухпайки с гороховой кашей, которые являются частью военной помощи из Латвии. На это обратило внимание РИА Новости.

Один из продавцов отмечает, что данный лот является редким аналогом американских сухпайков MRE. Производителем предоставленного набора является латвийская компания Roga-Agro. В его меню входит: гороховая каша с копченой свининой, ржаной хлеб, рисовая каша быстрого приготовления с черникой, шоколад, миндаль, изюм, соевый соус, чай и кофе.

Украинцы продают в интернете методички и учебные пособия НАТО для ВСУ

Ранее бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продает оружие наркокартелям в Латинской Америке.