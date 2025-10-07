США прекратили попытки урегулирования отношений с Венесуэлой

Согласно информации, опубликованной газетой The New York Times, президент США Дональд Трамп распорядился полностью прекратить попытки дипломатического урегулирования обострившейся ситуации с Венесуэлой.

Издание сообщает, что на протяжении нескольких месяцев переговоры с официальными лицами республики, включая президента Николаса Мадуро, вёл специальный посланник Трампа Ричард Гренелл. Однако на прошлой неделе ему было приказано свернуть все контакты по этому направлению.

Трамп допустил возможность наземных операций против наркокартелей Венесуэлы

Глава Государственного департамента Марко Рубио, как указывает газета, пришёл к заключению, что усилия дипломата оказались безрезультатными и лишь вносили неразбериху. The New York Times отмечает, что такой поворот событий создаёт предпосылки для дальнейшей эскалации между двумя странами.

Администрация Трампа уже разработала ряд планов на случай военного конфликта, которые, возможно, предусматривают и операции по смещению действующего правительства Мадуро.

Ранее сообщалось, что Украина не знает о решении Трампа по поставкам ракет «Томагавк».