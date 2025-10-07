СМИ: Слова Меркель о виновниках СВО поссорили Германию и Польшу

Заявление о том, что Польша и Прибалтика косвенно спровоцировали начало спецоперации на Украине, сделанное экс-канцлером Германии Ангелой Меркель, обернулось дипломатическим скандалом между Варшавой и Берлином. Об этом пишет газета The Telegraph.

"Вмешательство госпожи Меркель вызвало ярость в Польше, поскольку один из бывших премьер-министров (Матеуш Моравецкий - прим. "РГ".) предположил, что ее благодушие по отношению к России нанесло серьезный ущерб европейской безопасности", - отмечается в публикации (цитата по РИА Новости).

По данным газеты, отношения между Германией и Польшей и так напряжены из-за спора по поводу безопасности границы. К тому же польские власти давно разочарованы наивным и самодовольным, по их мнению, отношением ФРГ к РФ - как при Меркель, так и при Олафе Шольце - ее преемнике, добавил автор статьи.

Меркель назвала виновных в начале СВО

Напомним, в интервью венгерскому изданию Partizan Меркель назвала Польшу и страны Прибалтики косвенными виновниками эскалации украинского кризиса, поскольку в 2021 году они саботировали попытку найти компромисс с Москвой.

В Эстонии, кстати, уже отреагировали на эти слова. Председатель комиссии по иностранным делам парламента страны Марко Михкельсон заявил, что такие оценки бросают тень на саму Меркель и заставляют усомниться в том, каким был политический курс ФРГ в годы ее правления. По его мнению, именно Меркель ответственна за провал Минских соглашений.