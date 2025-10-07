По мнению депутата от партии «Патриоты за Европу» Тьерри Мариани, отставка председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен является обязательным шагом для восстановления мощи и независимости Европы. В своем заявлении для «Известий» политик раскритиковал её руководство, заявив, что проводимый ею жёсткий «зелёный» курс негативно сказывается на европейских производителях.

Он также обвинил фон дер Ляйен в том, что масштабные заимствования и безоговорочная поддержка конфликта на Украине создают риски для финансовой стабильности Евросоюза. Мариани подчеркнул, что при нынешнем председателе ЕК превратилась в идеологический аппарат, посягающий на суверенитет отдельных стран.

По его словам, фон дер Ляйен лишь усилила зависимость Европы, в первую очередь от Вашингтона, и перестала отстаивать интересы европейских граждан, поэтому её уход с поста жизненно необходим для возрождения суверенной Европы.

