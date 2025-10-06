Участников «Флотилии свободы» с Гретой Тунберг депортировали из Израиля

Грету Тунберг и ещё более 70 её сотоварищей по путешествию в Газу депортируют из Израиля. Все они будут сначала переправлены в Грецию, откуда им предстоит добираться до своих стран.

© Московский Комсомолец

Шведская экоактивистка входит в число более чем 70 человек разных национальностей, которые должны покинуть Израиль после того, как их захватили на борту перехваченной флотилии гуманитарной помощи для Газы.

Большинство, если не все, освобождённых из-под стражи в Израиле будут доставлены в Грецию, откуда они смогут вылететь в свои страны, сообщили в воскресенье правительства этих государств.

22-летняя Тунберг была одной из 437 активистов, парламентариев и юристов, которые отправились из Европы, чтобы доставить помощь в Газу, прорвав 18-летнюю морскую блокаду анклава Израилем в составе «Флотилии свободы», состоящей из более чем 40 судов.

По словам представителей шведского МИДа, которые общались с людьми из близкого окружения активистки, Тунберг рассказала о жестоком обращении с ней со стороны израильских тюремных охранников.

По данным The Guardian, в электронном письме, отправленном официальными лицами, говорится: «Посольству удалось встретиться с Гретой. Она сообщила об обезвоживании. Она не получала достаточного количества воды и еды».

Она также заявила, что у неё появилась сыпь, которую, как она подозревает, вызвали клопы. Она рассказала о жестоком обращении и о том, что ей приходилось подолгу сидеть на твёрдых поверхностях.

Представитель шведского внешнеполитического ведомства также рассказал, что другая задержанная сообщила в другое посольство, что они стали свидетелями, как Тунберг заставляли держать флаги во время фотографирования. Куда потом распространялись эти фото никто не знает.

Турецкий активист Эрсин Челик, участвовавший во «Флотилии свободы», рассказал: «Они таскали маленькую Грету за волосы на наших глазах, избивали её и заставляли целовать израильский флаг. Они делали с ней всё, что только можно, в назидание другим».

Большинство арестованных активистов содержатся в тюрьме Кециот, также известной как тюрьма Ансар III, – учреждении строгого режима в израильской пустыне Негев, которое обычно используется для содержания палестинских заключённых, обвиняемых в причастности к террористической деятельности.

В интервью Daily Mail заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель заявила, что Тунберг содержится не в «тюрьме», а в «зоне содержания под стражей»: «Всё, что им предоставляют, довольно комфортно и удобно, и всё находится под контролем, но я уверена, что они попытаются распространить ещё больше пропаганды».

Среди вылетающих из Израиля в понедельник были 28 граждан Франции, 27 греков, 15 итальянцев и девять шведов. Двадцать один испанец в воскресенье по отдельности вернулся в Испанию из Израиля.

После освобождения в израильском заключении по-прежнему остаются несколько иностранцев, в том числе 28 граждан Испании.

Министерства иностранных дел Италии и Греции сообщили, что их освобождённые граждане в понедельник вылетят из Израиля в Афины. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил в эфире, что 15 итальянцам будет оказана помощь в их последующей передаче в Италию.

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что 28 французских граждан будут доставлены в Грецию по воздуху. Они составили большинство из 30 французов, задержанных Израилем на борту флотилии.

МИД Швеции не сообщил, куда именно полетят шведы, но шведские СМИ сообщили, что их тоже могут посадить на рейс в Грецию.

Первая группа из 26 итальянцев уже покинула Израиль в субботу. Однако оставшимся 15 пришлось ждать судебного решения о высылке из страны, поскольку они отказались подписать форму, разрешающую их добровольное освобождение.

Один из испанцев, вернувшихся домой в воскресенье, Рафаэль Боррего, рассказал журналистам, что задержанные Израилем лица подвергались «неоднократным физическим и психологическим издевательствам», включая побои и принуждение лежать на земле.

По словам представляющей их организации, в воскресенье девять членов флотилии гуманитарной помощи Газе вернулись домой в Швейцарию после депортации из Израиля. Некоторые из них утверждают, что во время содержания под стражей они подвергались бесчеловечным условиям.

В воскресенье Израиль заявил, что законные права активистов «полностью соблюдаются», физическая сила не применяется и всем задержанным предоставляется доступ к воде, еде и туалетам.