Трамп рассказал о решающем моменте в одном конфликте

Следующие 48 часов станут решающими для урегулирования конфликта в секторе Газа.

Об этом заявил глава американской администрации Дональд Трамп, сообщает Fox News.

«Трамп заявил, что следующие 48 часов переговоров имеют решающее значение», — указано в материале телеканала.

Ранее Трамп заявил, что переговоры по Газе идут хорошо — Израиль позитивно отреагировал на реакцию палестинского движения ХАМАС на предложение по прекращению огня в секторе Газа.