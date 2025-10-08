Трамп рассказал о решающем моменте в одном конфликте

Трамп: ближайшие 48 часов станут решающими в переговорах Израиля и ХАМАС

Следующие 48 часов станут решающими для урегулирования конфликта в секторе Газа.

Об этом заявил глава американской администрации Дональд Трамп, сообщает Fox News.

«Трамп заявил, что следующие 48 часов переговоров имеют решающее значение», — указано в материале телеканала.

Ранее Трамп заявил, что переговоры по Газе идут хорошо — Израиль позитивно отреагировал на реакцию палестинского движения ХАМАС на предложение по прекращению огня в секторе Газа.