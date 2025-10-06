На Западе предрекли отставку Макрона

Отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню «вгоняет страну в хаос». Об этом пишет американская газета Politico.

По мнению автора статьи, уход Лекорню усугубляет политический кризис во Франции, а также бросает вызов лично президенту страны Эммануэлю Макрону. При этом издание считает, что последствия могут быть столь разрушительными, что они могут привести к отставке уже самого Макрона.

«Премьер-министр Франции и правительство ушли в отставку, повергнув президента Макрона в хаос. Это стало шокирующим событием в условиях политического кризиса, который теперь грозит поставить под угрозу способность Макрона управлять Францией», — сказано в материале.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Макрон несколько часов гулял в одиночестве по Парижу после отставки кабмина.