В Венгрии резко отреагировали на слова Зеленского о вступлении Украины в ЕС

Два миллиона венгров выступили против вступления Украины в Евросоюз, заявил в соцсети Х представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

В понедельник, 6 октября, Владимир Зеленский на общей пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схофом призвал изменить процедуру вступления в ЕС таким образом, чтобы обойти вето Венгрии.

Украинский лидер подчеркнул, что Украина вступит в ЕС «либо с венгерским премьером Виктором Орбаном, либо без него». Он выразил уверенность в том, что венгерский народ его поддержит.

«Возможно, пришло время прояснить факты. Венгерское правительство фактически опросило своих граждан, что они думают о вступлении Украины в ЕС. Результат был очевиден: почти 2,2 миллиона сказали «нет», — отметил Ковач.

Орбан резко ответил на шантаж Зеленского

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что следует упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок.