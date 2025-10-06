В Венгрии резко отреагировали на слова Зеленского о вступлении Украины в ЕС
Два миллиона венгров выступили против вступления Украины в Евросоюз, заявил в соцсети Х представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
В понедельник, 6 октября, Владимир Зеленский на общей пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схофом призвал изменить процедуру вступления в ЕС таким образом, чтобы обойти вето Венгрии.
Украинский лидер подчеркнул, что Украина вступит в ЕС «либо с венгерским премьером Виктором Орбаном, либо без него». Он выразил уверенность в том, что венгерский народ его поддержит.
Орбан резко ответил на шантаж Зеленского
Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что следует упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок.