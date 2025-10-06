Кобахидзе пообещал ответ демонстрантам на Руставели

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил, что демонстранты, перекрывающие проспект Руставели перед парламентом, получат «ответ за это насилие». Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в Тбилиси на протяжении последних месяцев проходят акции протеста — демонстранты время от времени собираются перед зданием парламента и перекрывают небольшую часть проспекта.

Акции начались после того, как Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года, отметили журналисты.

«Это насилие, посмотрите на эту картину. Тут 50 человек, в целом 100 человек, которые перекрывают дорогу. Они оказывают насилие на 4 миллиона жителей, которые хотят мир. Поэтому они получат ответ за это насилие, пусть дождутся», — разъяснил премьер.

Ранее глава кабмина сообщил, что оппозиция в пятый раз за четыре года попыталась устроить революцию в стране. Он добавил, что шестой попытки не будет.

Кобахидзе отметил, что власти сделали выводы после предшествующих акций протеста, тщательно подготовились к новым.