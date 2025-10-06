В Польше выступили с призывом о гражданстве украинцам

Варшава не может допустить, чтобы граждане Украины становились депутатами в парламенте Польши, нужно прекратить давать им гражданство республики. Об этом на своей странице в X заявил польский депутат Славомир Ментцен.

Он отметил, что сейчас интересы украинцев и так отстаивают многие польские политики. При этом в случае предоставления им гражданства республики они могут получить собственное представительство в сейме Польши, а этого, по мнению Ментцена, «нельзя позволять».

«Нам пока не нужны украинские политики в сейме. В конце концов, депутаты, избранные украинцами, будут заботиться об украинских интересах. Польские интересы должны быть нашим главным приоритетом. Давайте прекратим предоставлять польское гражданство украинцам», — подчеркнул депутат.

Также Ментцен поддержал идею о продлении срока получения польского гражданства.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм законопроект, который предполагает увеличение с трех до десяти лет минимальное время, необходимое для получения польского гражданства.