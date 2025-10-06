В МВД Грузии раскрыли, сколько людей задержаны за попытку свержения власти

В МВД Грузии сообщили о задержании 13 человек за попытку свержения власти во время беспорядков на выборах.

«Идентифицированы 15 человек, участвовавших в беспорядках 4 октября, 13 из них задержаны», — приводит РИА Новости слова замглавы ведомства Александра Дарахвелидзе.

В результате противостояния пострадал 21 сотрудник полиции.

Ранее премьер страны Ираклий Кобахидзе подчёркивал, что иностранная агентура в Грузии будет полностью нейтрализована.