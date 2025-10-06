Премьер Грузии сообщил о новой попытке революции

Оппозиция в пятый раз за четыре года попыталась устроить революцию в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он добавил, что шестой попытки не будет, передает телеканал «Рустави-2».

В Тбилиси 4 и 5 октября прошли массовые акции протеста. Демонстранты жгли костры, бросали в полицейских камни, петарды, предприняли ряд попыток прорваться в президентский дворец. На плечах у многих из них были флаги Грузии, ЕС, США.

«За эти 4 года мы стали свидетелями пятой попытки организовать революцию, мы не можем ждать шестой и седьмой попыток —те, кто был вовлечен в насилие, кто штурмовал президентскую резиденцию, понесут ответственность по всем законам», — разъяснил Кобахидзе.

Глава кабмина отметил, что власти сделали выводы после предшествующих акций протеста, подготовились к новым: «сегодня у нас гораздо больше ресурсов для выявления нарушителей, для выявления виновных».

Премьер пояснил, что стражи порядка установили множество лиц, совершивших правонарушения, участвовавших в штурме президентского дворца. Он уточнил, что это - представители молодежно-экстремистских группировок, которым была поставлена задача захватить здание.

Грузию обвинили в подрыве процесса вступления в ЕС

По его словам, демонстрантов поддержали из-за границы, о чем свидетельствуют публичные заявления ряда высокопоставленных чиновников.

Кобахидзе подчеркнул, что не исключает проведение оппозицией новых акций. Он добавил, что правительство сделает все, чтобы «никто не посмел, никакой шестой попытки не было».

Ранее премьер сообщил, что Грузия не позволит внешним силам вмешиваться во внутренние дела и пытаться сменить власть. Он подчеркнул, что любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране получат жесткий ответ со стороны правительства