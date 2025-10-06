Орбан резко ответил на шантаж Зеленского

Ни одна страна никогда не прокладывала себе путь в Евросоюз путем шантажа и в случае Украины этого тоже не произойдет. Такое у себя на странице в X отреагировал на предложение Владимира Зеленского обойти вето Венгрии на вступление Украины в ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его мнению, таким высказыванием Зеленский решил «снова применить свою обычную тактику морального шантажа, чтобы заставить страны поддерживать его военные усилия».

«Ни одна страна никогда не прокладывала себе путь в Европейский Союз путем шантажа, и в этот раз этого не произойдет», — ответил Орбан на слова Зеленского о том, что Украина будет в ЕС «с Орбаном или без».

Орбан пригрозил Брюсселю

Также премьер Венгрии напомнил, что по результатам референдума, проведенного в июне, венгры проголосовали против членства Украины в Евросоюзе. Орбан отметил, что если Зеленский хочет это изменить, то «медиа-компания, которую он ведет против Будапешта не лучший способ завести друзей».