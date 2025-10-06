Глава назначенной Киевом Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что граждане Украины якобы наслаждаются жизнью и кайфуют, несмотря на военные действия. Об этом он высказался в интервью изданию «Главком».

Чиновник отметил, что в тех странах Ближнего Востока, где также идут боевые действия, люди живут гораздо хуже, чем украинцы, которые, по его словам, развлекаются, посещая караоке, рестораны и концерты.

Также Ким заявил, что жаловаться украинцам не на что, у них очень хорошие условия.

Но существует большая разница между жизнью вблизи линии фронта и жизнью в глубоком тылу, добавил глава Николаевской ОВА.

Ранее Ким заявил, что конфликт на Украине должен закончиться в промежутке от двух месяцев до года. Он назвал вполне осуществимым сценарием завершение СВО дипломатическим путем.