В Белом доме высказались об отправке военных США в Венесуэлу

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отказалась подтвердить или опровергнуть вероятность отправки военных США в Венесуэлу. Ее слова приводит РИА Новости.

У Левитт спросили, рассматривает ли президент США Дональд Трамп отправку американских военных на территорию Венесуэлы или иные меры для свержения президента республики Николаса Мадуро.

«Я не буду вдаваться в какие-либо конкретные предложения, которые рассматривает президент и его команда по национальной безопасности», — ответила пресс-секретарь Белого дома.

При этом Левитт добавила, что Вашингтон «был достаточно прозрачен и ясен в отношении незаконного режима Мадуро».

Ранее Трамп пригрозил провести наземную операцию против наркокартелей в Венесуэле.