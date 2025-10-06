Стала известна судьба леопарда, напугавшего туристов в отеле в Индонезии

Специалисты усыпили и успешно эвакуировали леопарда, которых свыше трех часов пугал туристов в крупном отеле в индонезийском Бандунге. Об этом пишет South China Morning Post.

Постояльцы гостиницы в воскресенье, 5 октября, заметили хищника возле одного из номеров. Они вызвали менеджера, тот, в свою очередь, позвонил в агентство по охране природы Западной Явы.

Специалисты оперативно прибыли на место, нашли животное на лестнице второго этажа и применили спецсредства.

«Мы использовали транквилизатор, и около 10 утра леопард был выведен из отеля», — пояснил глава агентства Агус Арианто.

По его словам, сотрудники вывезли спящее животное в центр. Он добавил, что через несколько часов леопард пришел в себя, начал рычать.

Глава агентства отметил, что в дальнейшем хищник будет доставлен в зоопарк для наблюдения.

Пострадавших среди постояльцев и персонала отеля нет.