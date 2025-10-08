Спецпосланник и зять Трампа оказались запертыми в Египте

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер будут отпущены из Египта только после достижения соглашения между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, официальные лица США выразили «осторожный оптимизм» по поводу шансов на достижение сделки в ближайшие несколько дней. Кроме того, они сообщили, что Кушнер и Уиткофф «не покинут Египет без соглашения об освобождении заложников и прекращении войны».

«Военное давление [Израиля] имело решающее значение для того, чтобы сделать ХАМАС более прагматичным. Но теперь Биби (премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху — прим. «Ленты.ру») должен понять, что пришло время для сделки», — заявил неназванный высокопоставленный чиновник.

Ранее Нетаньяху назвал условие для разоружения ХАМАС. По мнению израильского премьера, страна «находится на пороге очень большого достижения», однако «это еще не финал».