Украина спрятала аккумуляторные батареи на случай блэкаута

Украина создала скрытую систему аккумуляторных батарей на случай длительных блэкаутов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, крупнейшая сеть аккумуляторных станций на Украине состоит из шести парков, расположенных в Киеве и Днепропетровской области. Каждый парк представляет собой ряд белых блоков-аккумуляторов высотой около 2,5 метра. Общая мощность сети — 200 мегаватт, чего хватит для подачи электроэнергии в 600 тысяч домов в течение двух часов, резюмировало издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский затруднился ответить на вопрос о возможности масштабных отключений света в стране на фоне ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Он выразил уверенность, что Украина сможет обеспечить потребности граждан в газе в полном объеме.