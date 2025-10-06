В МИД Армении создали департамент европейской интеграции

Пашинян учредил в структуре МИД Армении департамент европейской интеграции

Газета.Ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал распоряжение, в рамках которого в структуре министерства иностранных дел республики будет создан отдельный департамент европейской интеграции.

© Global Look Press

Об этом сообщили на сайте армянского кабмина.

«Путем выделения из департамента по делам Европы создать департамент европейской интеграции, являющийся основным структурным подразделением министерства иностранных дел», — говорится в документе.

Из распоряжения также следует, что Пашинян принял решение объединить департаменты политического планирования и координации дипломатического функционирования МИД Армении.

16 июля Пашинян заявил, что Армения хочет стать членом Европейского союза (ЕС). Глава республиканского кабмина отметил, что в ходе встреч и обсуждений армянская и европейская стороны посчитали, что это является «непростым процессом».

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России видят стремление Армении к балансированию на разных направлениях и следят за ее сближением с ЕС. По его словам, Москва заинтересована в максимальном взаимодействии с Ереваном.