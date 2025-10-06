Одержимая принцем Гарри незнакомка добралась до него во время визита в Лондон
Одержимая герцогом Сассекским принцем Гарри незнакомка дважды приблизилась к нему во время его поездки в Лондон. Еще 9 сентября женщине позволили пройти в «безопасную зону» отеля, где он принимал участие в церемонии вручения премии WellChild Awards.
Уже спустя два дня преследовательницу перехватил один из личных сотрудников принца Гарри возле Исследовательского центра по изучению взрывных травм, где не было полицейских. Эта женщина входит в список лиц, известных своей навязчивой одержимостью королевской семьей.
— Состояние ее психического здоровья неизвестно, но предполагается, что в прошлом она следовала за герцогом по всему миру, — передает таблоид Daily Mail.
Герцог Сассекский 10 сентября встретился с Карлом III в Кларенс-Хаус, его лондонской резиденции. Эта встреча двух членов королевской семьи стала первой с февраля 2024 года — предыдущая состоялась спустя несколько дней после того, как 76-летний монарх сообщил о лечении от неизвестной формы рака. Принц Гарри после встречи с отцом рассказал, что тот чувствует себя хорошо.
По данным журналистов, о свидании родственников не было известно заранее — встречу внесли в расписание монарха за несколько часов до того, как она прошла. Подобное не характерно для графика Карла, который обычно всегда планируется все дела заранее.