Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»

Депутатам Европейского парламента следует «очень внимательно выслушать» речь президента России Владимира Путина, прозвучавшую на пленарной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

С таким призывом обратилась глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что Путин «возложил вину за продолжение агрессивной войны на Украине на Европу».

«Мы должны очень внимательно прислушаться к его словам», — приводятся слова фон дер Ляйен на сайте ЕК.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз принял решение поменять подход к антироссийским санкциям, перейдя к «жёстким мерам».