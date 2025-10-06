На Западе раскрыли противоречие в заявлениях о РФ

Консервативный ежедневный онлайн-журнал American Thinker обвинил страны Запада в противоречивых заявлениях по отношению к России.

По мнению автора издания, лидеры западных стран не осознают последствий вооруженного столкновения с Россией. При этом, заявления о слабости Москвы, как уточняет источник, идут вразрез со словами о «российской угрозе».

«Самое противоречивое в этом то, что те же люди, кто презрительно клеймят Россию “бумажным тигром”, одновременно внушают нам, что она готовится завоевать всю Европу. Европейские политики нагнетают среди общественности паранойю и истерию в промышленных масштабах», — сказано в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп сравнил Россию с «бумажным тигром». После он отказался от этих слов.