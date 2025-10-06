Президент Чехии выступил с призывом о поставках боеприпасов Украине

По сообщению Reuters, чешский лидер выступил с призывом не прекращать оказание помощи Украине в виде боеприпасов.

Петр Павел, президент Чехии, предостерег от отказа от инициативы по поставкам снарядов Киеву после победы партии Андрея Бабиша, выразившей намерение прекратить эту поддержку. По словам Павела, подобный шаг «в первую очередь, навредит нам самим».

Он акцентировал внимание на том, что сворачивание программы приведет к ослаблению обороноспособности украинской армии и, как следствие, к увеличению числа жертв. Павел подчеркнул, что прекращение поддержки обернется негативными последствиями прежде всего для самой Чехии, и призвал все политические силы «не наносить ущерба ни Украине, ни своей стране».