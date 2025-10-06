Макрон возьмет на себя ответственность в случае провала Лекорню

Президент Франции Эммануэль Макрон «возьмет на себя ответственность» в случае провала очередной попытки премьера Себастьена Лекорню сформировать правительство. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

6 октября Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял.

Таким образом срок пребывания Себастьена Лекорню на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Лекорню был назначен премьер-министром 9 сентября после того, как Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству тогдашнего премьера Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.