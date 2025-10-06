Грузию обвинили в подрыве процесса вступления в ЕС

Представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер заявила, что власти Грузии подрывают вступление страны в Евросоюз. Об этом сообщают «Известия».

Такое заявление она сделала во время брифинга. По словам Хиппер, власти Грузии подрывают присоединение страны к Евросоюзу, поскольку «этот процесс основан на заслугах». Происходящие в Грузии события она также назвала «демократическим откатом».

«Вступление — это процесс, основанный на заслугах. И пока мы видим, что грузинские власти ставят под угрозу этот процесс», — заявила она.

Ранее в Грузии возобновились протесты из-за победы правящей партии «Грузинская мечта».