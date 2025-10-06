Обозначена роль Зурабишвили в попытке государственного переворота в Грузии

Роль экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили в сценарии предотвращенного 4 октября государственного переворота «лежит на ладони», заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Не является случайностью, что организаторы государственного переворота попытались взять президентский дворец, при этом лежит на ладони роль Саломе Зурабишвили и то, как ее к этой роли готовили», – заявил он.

По его словам, после отставки в декабре прошлого года «Зурабишвили продолжает незаконно использовать штандарт президента Грузии, что может делать только действующий президент, и особенно возмутительно, что эта самозванка использует эксклюзивный президентский символ во время встреч с иностранными послами» Шалва Папуашвили отметил, что «впервые в истории Грузии целью радикалов стал президентский дворец, и это произошло на фоне скрытой поддержки со стороны Зурабишвили».

Председатель парламента заявил, что «участники переворота должны были ввести Зурабишвили в президентский дворец и так начать революцию». Он отметил, что «ни один иностранный покровитель радикалов к этому моменту не осудил террористическое нападение на дворец президента». «Осуждения уже мало, они должны разделить ответственность за случившееся», – считает председатель парламента Грузии.

