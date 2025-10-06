Отказ Владимира Зеленского подписывать Стамбульские соглашения в апреле 2022 года, несмотря на уже утвержденную дату его встречи с Владимиром Путиным, стал переломным моментом, определившим дальнейший ход конфликта.

Как следует из интервью Алексея Арестовича* (* - внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Ксении Собчак, встреча лидеров была намечена на 9 апреля, а коммюнике уже подготовлено. Но после визита в Киев Бориса Джонсона, который, по словам экс-советника, предложил «просто воевать», позиция украинской стороны кардинально изменилась.

Как отмечает Арестович*, на решение о выходе из переговоров повлияли следующие факторы: успешная оборона Киева, Чернигова и Харькова,. а также обещания масштабной военно-технической и дипломатической поддержки от западных партнеров, включая Джо Байдена и Бориса Джонсона. Это позволяло рассчитывать на разгром части российской группировки и переход к более выгодным переговорным позициям в будущем.

При этом внутри переговорной группы, состоявшей из 12 человек, были сильные противники такого сценария. Как утверждает Арестович*, наиболее ярким критиком выхода из диалога был глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который занимал умеренно-скептическую позицию и призывал рассмотреть альтернативные варианты.

Однако, по версии экс-советника, Зеленский, не желавший изначально длительного конфликта, в итоге сделал ставку на силовое решение с целью достичь лучших условий в перспективе.

