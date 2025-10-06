Чешский политолог Иржи Юст рассказал о том, как бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш может изменить политику страны в отношении России — ранее его партия выиграла на выборах палаты депутатов. Об этом сообщает News.ru.

По словам Юста, победа Бабиша не принесет в отношения России и Чехии резкие перемены. При этом политолог считает, что некоторые детали все же могут измениться — например, Чехия может отказаться от резких шагов в отношении России, которые часто встречались в последние годы.

«Яркая и очень яростная антироссийская позиция, скорее всего, уйдет в прошлое. Но это не означает, что Бабиш, например, приедет 9 Мая на Красную площадь. Этого никто не ожидает, вряд ли это случится. Наши взаимоотношения определяют нынешние условия, в которых мы находимся. Я имею в виду конфликт на Украине. Взаимные противоречия между Россией и Западом — это самое важное. Если бы это ушло в прошлое, то улучшились бы и российско-чешские взаимоотношения. Но этого в ближайшее время, скорее всего, не произойдет», — объяснил Юст.

В Госдуме объяснили успех партии Бабиша на парламентских выборах в Чехии

Ранее на парламентских выборах в Чехии победила оппозиционная партия «Акция недовольных граждан» под руководством Бабиша.