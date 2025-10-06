Правительство американского штата подало иск на администрацию Трампа

Правительство штата Иллинойс обратилось в федеральный суд с иском против администрации Трампа, утверждая о неправомерности размещения подразделений национальной гвардии на территории субъекта федерации.

Ранее Трамп направил в Чикаго контингент численностью 300 военнослужащих национальной гвардии. В ходе протестных акций, развернувшихся в городе, сотрудники пограничной службы, имевшие при себе оружие, применили по отношению к протестующим вещества, предположительно являющиеся химическими раздражителями.