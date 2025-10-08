Во Франции отклонили предложение об импичменте Макрону

Бюро Национального собрания (высший коллегиальный орган нижней палаты парламента) Франции счел неприемлемым предложение об объявлении импичмента президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает издание Figaro.

Предложение было внесено оппозиционной левой партией «Непокорившаяся Франция». Против инициативы проголосовали все депутаты парии Макрона, «за» проголосовали левые, зеленые и социалисты. Депутаты партии «Национальное объединение» воздержались от голосования.

Ранее с призывом объявить импичмент Макрону выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Заявление политика прозвучало на фоне обострения политической ситуации во Франции после роспуска парламента и досрочных выборов. По словам Филиппо, французский лидер готов пойти на все ради сохранения власти.