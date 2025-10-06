Верховный суд США отклонил апелляцию сообщницы Эпштейна

Верховный суд США отклонил апелляцию британской светской львицы Гислейн Максвелл, приговоренной к 20 годам тюрьмы за пособничество покойному финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Это решение означает, отметили журналисты, что приговор, вынесенный подруге бизнесмена, остается в силе, срок не будет сокращен.

Сторона защиты утверждала, что приговор следует отменить, поскольку соглашение, заключённое Эпштейном с федеральными властями в 2007 году, якобы распространялось и на неё, а сроки давности истекли.

Напомним, что следствие по делу Максвелл длилось два года. Ей были предъявлены обвинения в сводничестве, торговле людьми и совращении несовершеннолетних. Все обвинения она отрицала, некоторое время провела под домашним арестом, потом была переведена в тюрьму.

Во время заседания суда, на котором был вынесен приговор, женщина была в синей тюремной униформе. Ее лодыжки сковывали браслеты. Когда окружной судья Элисон Натан объявила о наказании за «отвратительное и хищническое» поведение, светская львица никак не отреагировала.

Коллегия присяжных в нью-йоркском суде признала ее виновной по пяти пунктам обвинения из шести, включая самый серьезный — сексуальная эксплуатация несовершеннолетних.

Присяжные пришли к выводу, что с 1994 по 2004 год она вербовала для Эпштейна девочек-подростков и как минимум четырех из них склоняла к сексуальным контактам.

«Мисс Максвелл непосредственно и неоднократно в течение многих лет участвовала в чудовищной схеме по вербовке, перевозке и торговле несовершеннолетними девочками, некоторым из которых было всего 14 лет», — отмечается в постановлении суда.

В итоге, Федеральный суд Манхэттена приговорил Гислейн Максвелл к 20 годам тюрьмы. В настоящее время она отбывает наказание в женском исправительном учреждении минимального уровня безопасности в Техасе.