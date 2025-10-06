Кипрский журналист раскритиковал политику Макрона

Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал политику президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом он написал в соцсети X.

По мнению Христофору, французский президент разъезжает по всему миру и рассуждает о войне Европы с Россией, но при этом игнорирует ситуацию в его собственной стране. Таким образом журналист прокомментировал новость об отставке премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню. Как считает Христофору, Макрон попросту избегает решения проблем во Франции.

«Всю прошлую неделю Макрон избегал решения серьезных проблем у себя на родине, предпочитая путешествовать по Европе, общаться со своими друзьями-глобалистами и рассуждать о войне Европы с Россией», — написал журналист.

Ранее СМИ сообщили о том, что Макрон несколько часов гулял в одиночестве по Парижу после отставки кабмина.