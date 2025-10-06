В Европе началась игра по перекладыванию друг на друга вины за ухудшение отношений с Россией. Так у себя на странице в X прокомментировал слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о косвенной ответственности Польши и Прибалтики за начало конфликта на Украине профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Ранее бывший канцлер Германии заявила, что Польша и страны Прибалтики еще в 2021 году саботировали попытки решения кризиса на Украине и поиска диалога с Россией, косвенно спровоцировав начало СВО.

«Началась игра в обвинения: Меркель обвиняет Польшу и страны Балтии в невыполнении Минских мирных соглашений и в разрыве дипломатических отношений между ЕС и РФ», — прокомментировал ее слова Дизен.

При этом, по его словам, высказывания экс-канцлера не лишены смысла, ведь Европа много лет пренебрегала интересами России в сфере безопасности «в своих усилиях по построению новой Европы без РФ». Дизен подчеркнул, что все члены ЕС до сих пор «продолжают бойкотировать дипломатию и искать военные решения».