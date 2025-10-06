Жители украинских городов в последние годы живут припеваючи, конфликт на них не отразился, рассказал журналистам глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне западные СМИ сообщили, что после масштабной комбинированной атаки со стороны ВС РФ, в которой были задействованы как беспилотники, так и ракеты различных типов, ряд населенных пунктов Украины остался без электроснабжения.

«Сравните, как живут во время войны в Афганистане, Йемене или Палестине. Извините, мы живем кайфуя — с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться не на что, у нас очень хорошие условия, как бы это ни звучало во время войны», — отметил Ким.

Чиновник уточнил, что существует большой разрыв между жизнью у линии фронта и в глубоком тылу, и пропасть между ними только растет.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что без выделения помощи со стороны США, Великобритании, Франции, Германии «около 12 млн украинских пенсионеров умрут голодной смертью».