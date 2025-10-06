На Украине сделали неожиданное заявление об СВО

Илья Родин

Жители украинских городов в последние годы живут припеваючи, конфликт на них не отразился, рассказал журналистам глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Об этом пишет РИА Новости.

© Global Look Press

Накануне западные СМИ сообщили, что после масштабной комбинированной атаки со стороны ВС РФ, в которой были задействованы как беспилотники, так и ракеты различных типов, ряд населенных пунктов Украины остался без электроснабжения.

«Сравните, как живут во время войны в Афганистане, Йемене или Палестине. Извините, мы живем кайфуя — с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться не на что, у нас очень хорошие условия, как бы это ни звучало во время войны», — отметил Ким.

Чиновник уточнил, что существует большой разрыв между жизнью у линии фронта и в глубоком тылу, и пропасть между ними только растет.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что без выделения помощи со стороны США, Великобритании, Франции, Германии «около 12 млн украинских пенсионеров умрут голодной смертью».