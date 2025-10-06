Стало известно, кто может помочь Залужному стать президентом Украины

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко может помочь бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному стать президентом страны. Об этом сообщает News.ru.

По словам Олейника, Порошенко может предоставить Залужному ресурсы для создания собственной предвыборной кампании. При этом бывший депутат считает, что сначала Залужному необходимо получить одобрение от США.

Олейник также заявил, что у обычных украинцев не будет свободы выбора, а обсуждение процедуры выборов строится вокруг выбора их модели.