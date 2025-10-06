Макрона после отставки премьера назвали "хромой уткой" в западных СМИ

После отставки очередного премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню президента страны Эмманюэля Макрона стали называть "хромой уткой".

Британская Times в понедельник написала, что хотя по конституции Макрон сохраняет широкий спектр полномочий, но "на практике этот центрист - ослабленный лидер, неспособный навязать свою политику раздробленному и непокорному парламенту".

Автор статьи называет Макрона "хромой уткой", которая "ковыляет к концу своего запланированного срока полномочий в 2027 году".

Издание Telegraph сообщает, что попытки сократить расходы и реформировать пенсионную систему привели "к падению двух правительств Франции всего за год". Отмечается, что страну привели в тупик, "превратив президента в "хромую утку".

Bloomberg тоже не отстает и утверждает, что каждая новая неудача Макрона укрепляет его статус "хромой утки".

Monde считает, что президент Франции теперь "один на передовой", в то время как со стороны его оппонентов раздаются призывы к отставке и роспуску Национального собрания.

Всего 27 дней назад Макрон назначил новым премьером страны бывшего министра обороны Лекорню и приказал ему сформировать кабмин. В понедельник Лекорню объявил о своей отставке.