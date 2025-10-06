В России оценили слова Орбана об угрозе распада ЕС

Политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предрек скорый распад Европейскому союзу (ЕС).

Ранее Орбан в интервью сайту экономических новостей EconomX отметил, что Венгрии не следует переходить на евро, поскольку ЕС находится в процессе распада. По его мнению, если не произойдет радикальных изменений, этот процесс продолжится, а ЕС останется для страны «лишь пройденным этапом жизни».

Виктор Орбан видит все происходящие в Евросоюзе процессы изнутри, поэтому его экспертиза в данном вопросе ценна и точна. В целом сейчас некоторые евробюрократы с редкостным остервенением - вопреки здравому смыслу и мнению ряда членов ЕС - тянут в этот союз условную Украину. И все это может закончится тем, что Евросоюзе останутся только эти евробюрократы и втянутая туда за уши Украина. А попытка через колено переломать целые народы и их интересы совершенно точно приведет к краху Евросоюза в целом. Алексей Мартынов Доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств

Эксперт напомнил, что на недавних выборах в парламент Чехии победили евроскептики.

«Так что евробюрократам оказалась не по зубам ни избирательная система, ни традиционные законы Чешской республики. Вопреки их желанию, чехи выбрали тех политиков, которых сочли нужным, - тех, кто критикует происходящее в ЕС в целом и то, что происходит вокруг украинской химеры в частности. То есть к этому клубу внутри ЕС, состоящему из Венгрии и Словакии, теперь добавилась Чехия. Не исключаю того, что в дальнейшем в него войдет и Австрия, которая тоже имеет собственное мнение по всем вопросам», - отметил эксперт.

По словам Мартынова, вероятность распада ЕС в обозримой перспективе достаточно велика.

«Сейчас европейские власти с неприкрытой истерикой пытаются подгребать под себя все, что подгребается, а также пугают своих граждан мифической российской агрессией. И страх – это очень мощное чувство, но и ему есть предел. Тут у людей могут сработать защитные психологические реакции, и тогда Евросоюз рассыплется в своем нынешнем виде – в виде политического, а не экономического союза. Лет 15 назад процесс, в ходе которого из ЕС попытались слепить политический союз, уперся в саботирование рядом стран общеевропейской конституции – соответствующий референдум был завален. Тогда было придумано временное Лиссабонское соглашение, по которому до сих пор и живут евробюрократы и ЕС в целом. То есть они зависли в этом подвешенном состоянии и начали деградировать в сторону тоталитаризма. Никак иначе это не назовешь. Теперь все европейские ценности, связанные со свободными выборами, с правами человека, носят сугубо избирательный характер. То есть они не работают. При этом мантры бюрократических структур ЕС, связанные с вымышленной российской угрозой, освобождают их чуть ли не от всех законных требований со стороны граждан, стран и так далее», - сказал Мартынов.

Стоящие за бюрократами представители европейских элит постараются сохранить Евросоюз в его нынешнем виде, подчеркнул политолог.

«У них кое-что еще осталось в кубышках, поэтому ЕС в одночасье, конечно, не рухнет. Но процесс распада ЕС, о котором заявил Орбан, совершенно точно уже начался. Начавшееся ранее формирование многополярного мира касается, в том числе, и Европы. И сейчас она не просматривается в качестве одного из мировых центов. Поэтому можно говорить о том, что в дальнейшем ЕС развалится на несколько частей», - заключил эксперт.

