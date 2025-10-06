Венесуэла предупредила США о риске подрыва посольства

Террористы готовят подрыв американского посольства в Венесуэле; власти республики уже предупредили Соединенные Штаты о возможном теракте. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на председателя национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.

По словам Родригеса, осуществить «операцию под чужим флагом» собираются экстремисты правого толка. Других подробностей он не привел.

Между тем отношения Вашингтона и Каракаса в настоящее время обострены до предела из-за того, что США направили в регион военный контингент якобы для борьбы с наркокартелями.

По данным газеты Washington Examiner, американские военные уже готовы к началу операции по захвату ряда объектов на территории Венесуэлы.