Пока вы не уснули: компромат на Зеленского и применение РФ неуязвимых «Кинжалов»

Арестович* заявил о компромате на Зеленского

У США есть компромат на президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее расследование вела Демократическая партия Соединенных Штатов, заявил бывший советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube.

«[У США] есть все данные, расследовали это все демократы. Я знаю это наверняка, не спрашивайте откуда. Наверняка знаю (...). Например, "картонный майдан" (против сокращения полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) — прим. «Ленты.ру»), (...) и звучит фамилия Миндича Тимура, который считается неофициальным, одним из кошельков Зеленского», — объяснил Арестович.

Россия начала применять неуязвимые «Кинжалы»

Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять модернизированные аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал», которые практически невозможно перехватить. О неуязвимых ракетах Воздушно-космических сил (ВКС) России пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Ракеты теперь могут описывать обычную дугу, прежде чем либо перейти в крутое предельное пике, либо выполнить маневры, чтобы "сбить с толку" украинские системы ПВО», — говорится в материале.

Меркель нашла неожиданную причину конфликта на Украине

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пандемия Covid-19 стала одной из причин начала конфликта на территории Украины. Об этом сообщает Bild со ссылкой на ее интервью венгерскому изданию Partizan.

По ее мнению, отсутствие прямых переговоров лидеров Евросоюза с президентом Владимиром Путиным усложнило поиск компромиссов по Украине. Видеоконференций в таких ситуациях недостаточно, подчеркнула политик.

В Кремле ответили на вопрос о внуках Путина

В Кремле ответили на вопрос о внуках президента России Владимира Путина. Ответ пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова приводит радиостанция «Маяк» в Telegram.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года.

Матвиенко предложила собрать денег с неработающих россиян

Неработающие трудоспособные россияне могут самостоятельно платить взносы за обязательное медицинское страхование (ОМС). Собрать денег с некоторых граждан предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит РИА Новости.

В ходе парламентских слушаний на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» спикер Совфеда предложила подумать над обязанностью неработающего трудоспособного населения платить взносы за обязательное медстрахование. По ее словам, такие граждане вполне могут заплатить за страховку самостоятельно, так как это «небольшие, не колоссальные» средства.

У Московского вокзала произошла массовая драка

В Санкт-Петербурге полицейские задержали участников драки у торгового комплекса на Невском проспекте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 5 октября в полицию сообщили, что у Московского вокзала началась массовая драка. Полицейские приехали и задержали четырех участников конфликта в возрасте от 17 до 24 лет.

В России требуют арестовать главного редактора телеканала

Следствие просит заочно арестовать главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в РФ нежелательной организацией) Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

Ходатайство уже поступило в суд.

В российском регионе разгромили могилы бойцов СВО

В поселке Никологоры Вязниковского района Владимирской области неизвестные разгромили могилы бойцов специальной военной операции (СВО) на местном кладбище. Об этом пишет региональный портал «Чеснок».

По информации издания, случаи вандализма на поселковом кладбище происходят регулярно. Так, местная жительница рассказала, что с могил снимают российские флаги. А 5 октября родственники военнослужащих обнаружили на местах захоронений бойцов поломанные кресты, разбитые лампады и раскиданные цветы.

Поплавская отреагировала на возвращение Козловского на ТВ

Яна Поплавская отреагировала на возвращение Данилы Козловского на российские телеэкраны. В своем Telegram-канале актриса усомнилась, что граждане РФ ждали появления артиста, который перевез своего ребенка в США.

2 октября состоялась премьера детективного сериала «Бар „Один звонок“», главную роль в котором сыграл Данила Козловский. Его партнершей стала Оксана Акиньшина, с которой он недавно рассекретил отношения. Яна Поплавская возмутилась, что премьеру с «отмененным» актером называют «долгожданной». Звезда фильма «Про Красную Шапочку» заявила: в России ждут не артиста, а «мужчин с войны».

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир новое слово

Радиостанция УВБ-76, также известная как радиостанция «Судного дня», передала в эфир слово «орехобрус». Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи», который публикует сообщения станции.

Загадочное сообщение прозвучало в 10:58 мск. Само слово «орехобус» уже появлялось в эфире — впервые его передали 11 февраля 2022 года в 06:09 мск.

